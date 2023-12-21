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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انسحاب لواء جولاني من قطاع غزة بعد تكبد خسائر كبيرة

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

أفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بانسحاب لواء جولاني التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة  بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة.

وأوضحت القناة الـ13 الإسرائيلية، أن  جنود لواء جولاني غادروا قطاع غزة لإعادة تنظيم صفوفهم.

وفي وقت سابق، اعترف قائد عسكري سابق في جيش الاحتلال بحجم الخسائر التي تكبدتها القوات الإسرائيلية منذ حرب غزة ، وفق ما ذكرت صحف عبرية.

واعترف موشيه كابلنسكي قائد لواء جولاني الأسبق أن اللواء خسر منذ 7 أكتوبر ربع قواته مشيرا إلى أن حجم الخسائر في الأرواح كبير  وجرح وقتل 82 ضابطا وجنديا.

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وتصاعدت الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي في معارك غزة فأعلن الاحتلال تكبده أكبر خسائر في أكثر من شهر بعد نصب كمين لقواته بقطاع غزة.

ويدور قتال عنيف في شمال القطاع وجنوبه رغم مطالبة الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة. 

جيش الاحتلال غزة

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