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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يعلن عدد الدول المشاركة في التحالف البحري لحماية الملاحة بالبحر الأحمر

البنتاجون
البنتاجون

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، اليوم الخميس، أن 20 دولة ستشارك في التحالف البحري لحماية الملاحة في البحر الأحمر.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن “هناك سفن حربية في البحر الأحمر حاليا لحماية السفن التجارية”.

وفي وقت سابق، أكد الحوثيون أن "الملاحة في البحرين الأحمر والعربي آمنة لكافة السفن باستثناء سفن إسرائيل أو تلك المتجهة إلى موانئها”.

وطمأن الحوثيون في بيان لهم  كل الشركات الملاحية وخطوط النقل البحري العالمية بأن الملاحة في البحر الأحمر آمنة.

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وكانت تقارير  عالمية ذكرت أن أكثر من 100 سفينة حاويات تغير مسارها من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح تجنبًا لهجمات الحوثيين.

البنتاجون الدفاع الأمريكية البحر الأحمر

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