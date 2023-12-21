عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد وفيات بالمتحور الجديد

كورونا
كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن فيروس كورونا لم ينتهى في العالم بأكمله، موضحا أن متحوراته من ضمن الفيروسات التنفسية التي نتعامل معها باستمرار.

 

استخدموا الكمامات.. متحدث الصحة يكشف تفاصيل المتحور الجديد من كورونا

سريع الانتشار.. أول تعليق من منظمة الصحة العالمية على متحور كورونا الجديد

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "كلما يصدر متحور جديد يتم دراسة عدة نقاط للتعرف على مدى خطورة هذا المتحور".

 

 وأضاف محمد عوض تاج الدين: "يتم قياس مدى انتشار المتحور وعدد الإصابات وقدرته على العدوى والأثار التي يسببها هذا المتحور وحجم المضاعفات والوفيات".

 

 وتابع محمد عوض تاج الدين :" حدوث متحورات من فيروس كورونا شيء طبيعي والتحور يحدث كي يستطيع الفيروس مواجهة مقاومة الإنسان للفيروس ".

 

وأكمل محمد عوض تاج الدين: "حتى الآن كافة الإصابات بالمتحور الجديد بسيطة.. فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قد يتعرضوا لبعض المضاعفات".

 

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الحالات المصابة بالمتحور الجديد بسيطة ولم يتم رصد وفيات جراء الإصابات بالفيروسات التنفسية"، مضيفا: "من الضروري توخي الحذر وارتداء الكمامات  في الأماكن المزدحمة".

 

مستشار تاج الدين كورونا فيروس كورونا اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

بعد مباراة الأهلي .. إقالة مفاجئة في الزمالك دون سداد المستحقات

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

ترشيحاتنا

استشهاد قيادي أمني كبير في فلسطين بنيران قوات الاحتلال

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط

استخراج بطاقة تموين 2023 لأول مرة

أمل العودة للاهلي.. موقف رمضان صبحي من الإنضمام للزمالك

39 قتـ.يلا وجريحا.. قائد شرطة التشيك يكشف تفاصيل حادث إطلاق النار ببراج

شاهد.. احتفال جنود لواء غولاني بعد خروجهم من غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحت شعرها.. القبض على امرأة تهرب هذا الشيء في مطار هندي.. صور

أغضبت الجمهور بإطلالتها الأولى..شاهد إنجي المقدم بـ جمبسوت بدون بطانة بـ مهرجان الجونة

على هامش مونديال للأندية.. أساطير الفيفا يفوز على نجوم السعودية 6-1 بمشاركة الحضري

بلاش تشيل الهم.. منشور من هاني الناظر كله تفائل يطمئن المتابعين

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ