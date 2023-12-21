مستشار الرئيس للصحة: لم نرصد وفيات بالمتحور الجديد

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن فيروس كورونا لم ينتهى في العالم بأكمله، موضحا أن متحوراته من ضمن الفيروسات التنفسية التي نتعامل معها باستمرار.

وقال محمد عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "كلما يصدر متحور جديد يتم دراسة عدة نقاط للتعرف على مدى خطورة هذا المتحور".

وأضاف محمد عوض تاج الدين: "يتم قياس مدى انتشار المتحور وعدد الإصابات وقدرته على العدوى والأثار التي يسببها هذا المتحور وحجم المضاعفات والوفيات".

وتابع محمد عوض تاج الدين :" حدوث متحورات من فيروس كورونا شيء طبيعي والتحور يحدث كي يستطيع الفيروس مواجهة مقاومة الإنسان للفيروس ".

وأكمل محمد عوض تاج الدين: "حتى الآن كافة الإصابات بالمتحور الجديد بسيطة.. فئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة قد يتعرضوا لبعض المضاعفات".

ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الحالات المصابة بالمتحور الجديد بسيطة ولم يتم رصد وفيات جراء الإصابات بالفيروسات التنفسية"، مضيفا: "من الضروري توخي الحذر وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة".