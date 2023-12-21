هل تخلت أنقرة عن جماعة الإخوان للتصالح مع مصر؟.. السفير التركي يرد

قال صالح موطلو، سفير تركيا بمصر، إن تركيا تولي أهمية كبيرة لدور مصر الإقليمي، إلا أنه بسبب سوء التفاهم كان هناك عدم اتصال بين الطرفين، لكن على مستوى الدبلوماسية كان هناك بعض التواصل، موضحا أن بعض الدبلوماسيين الأتراك كانوا يتناقشون حول القضايا الدولية مع الدبلوماسيين المصريين في القضايا الدولية، "كنت أتناقش مع العديد من الدبلوماسيين المحترفين، وفي العديد من الملفات كنت أقول هذا الأمر، وفي الحياة الخاصة كنا نتعانق مع بعضنا البعض ونتناول القهوة".

حديث عن العلاقات بين مصر وتركيا

وأضاف "موطلو"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، ردًا على سؤال عن تخلي تركيا عن الإخوان للتصالح مع مصر قائلا إن تركيا ملتزمة وتدعم استقرار وأمن ونمو مصر تحت قيادة الرئيس السيسي، والرئيس أردوغان تواصل هاتفيا مع الرئيس السيسي بالأمس وتحدثا عن ضرورة استقرار الأوضاع والرئيس التركي تمنى النجاح للرئيس السيسي، وهذه إجابة واضحة عن الأمر.

وتابع، أن الرئيس أردوغان دعا الرئيس السيسي إلى تركيا، والعكس صحيح، ويوجد نوع من التوقعات المتبادلة بين الجانبين، وكلا الجانبين يرحبان ببعضهما البعض، ولكن مؤخرًا بسبب الوضع في غزة، اتخذت مصر خطوات إيجابية لصالح الفلسطينيين والعديد من المبادرات الدبلوماسية.

واستكمل، أن مصر تطلب الكثير من التضامن والتعاون والحوار والأنشطة الدبلوماسية والتنسيق أيضا، والرئيس التركي عبر عن رغبته في زيارة مصر.