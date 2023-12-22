تزداد في الشتاء.. إليك علاج التهاب الجيوب الأنفية

يعد التهاب الجيوب الأنفية من المشكلات الشائعة خلال تغير الفصول واشهر الشتاء خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن

نعرض لكم طريقة علاج التهاب الجيوب الأنفية وذلك وفقا لما جاء في موقع betterhealth

ومزيلات الاحتقان التي تساعد في علاج أعراض نزلات البرد عادة لا تساعد في علاج التهاب الجيوب الأنفية.

يمكن لبخاخات الأنف أن تزيد المشكلة سوءًا، إذا تم استخدامها لفترة طويلة جدًا، لأنها يمكن أن تسبب المزيد من التورم وغالبا ما توصف المضادات الحيوية لالتهاب الجيوب الأنفية.

سيتعافى معظم الأشخاص تمامًا من التهاب الجيوب الأنفية خلال أسبوع أو نحو ذلك دون استخدام المضادات الحيوية، لكنهم قد يتعافون بسرعة أكبر إذا تم استخدام المضادات الحيوية الفعالة وبعض المضادات الحيوية أكثر فائدة لالتهاب الجيوب الأنفية من غيرها.