أمريكا تعلن دعمها للمسودة الأخيرة لقرار مجلس الأمن بشأن غزة

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد، الجمعة، إن الولايات المتحدة تستطيع دعم "المسودة الأخيرة" لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن زيادة تدفق المساعدات إلى غزة.

ومنذ قليل، أفادت مصادر دبلوماسية لقناة "الشرق" السعودية بأن مجلس الأمن قرر تأجيل التصويت على مشروع قرار زيادة تدفق المساعدات إلى غزة، إلى وقت لاحق الجمعة.

ولم يتضح على الفور متى يُمكن تحديد موعد جديد لتصويت المجلس.

وكان مراسل "الشرق" في نيويورك، أفاد نقلاً عن مصدر مطلع، بأن دولة الإمارات قد توزع نص قرار جديد خلال الساعات المقبلة، وسط رفض روسي لقرار تأجيل التصويت، الذي يميل إليه مندوبو العواصم الأوروبية الراغبين في تأجيل التصويت للجمعة للتشاور مع بلدانهم.