حصاد 2023 .. قطاع المستشفيات الجامعية بعين شمس يحقق نجاحا باهرا

شهد قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس خلال عام 2023 تطورا هائلا من حيث توقيع العديد من البروتكول بالتوازي مع اقتراب القطاع من المدينة الطبية التي تشمل العديد من المستشفيات بكافة التخصصات .

وقالت الدكتورة سامية عبده، نائب مدير مستشفيات جامعة عين شمس، رئيس وحدة مكافحة العدوى، إن الجامعة تسعي للانتهاء من مدينة طبية متكاملة بمستشفيات جامعة عين شمس، في أقرب وقت، وإنهاء كل الإنشاءات الخاصة بها، وأعمال التطوير للمستشفيات القائمة؛ لتقدم خدماتها لملايين المرضى سنويا.

وأوضحت سامية عبده، خلال تصريحاتها لـ صدى البلد، أن مشروع المدينة الطبية بجامعة عين شمس، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بصحة المواطن المصري، والذي يعد الهدف الرئيسي للقيادة السياسية، حيث تسعى مؤسسات الحكومة إلى تنفيذ العديد من المشروعات الصحية؛ من: افتتاح مستشفيات جديدة، وتحسين منظومة التأمين الصحي.

وأكدت سامية عبده، أن مشروع المدينة الطبية، يسير وفق الخطة الموضوعة، ومستشفى الطوارئ الجديدة على وشك الانتهاء، وتم البدء فى مستشفى جراحة الأطفال، وبنك الدم الجديد، كل ذلك مع خطة؛ لعمل رقعة خضراء ولاند سكيب على أعلى مستوى.

توقيع بروتوكول تعاون لتطوير الرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش

وقعت جامعة عين شمس و المهندس محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر بروتوكول تعاون بحوالي ١١٠ ملايين جنيه لتطوير جناح A، بالرعاية المجمعة بمستشفى الدمرداش الجراحي، وتصل الطاقة الاستيعابية للرعاية ٣١ سريرا.



يأتي التطوير ضمن مشروع مدينة جامعة عين شمس الطبية، حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور علي الانور عميد كلية الطب، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور عصام فخري مدير مستشفى الدمرداش للجراحة، والدكتورة فاطمة الجولى رئيس قطاع إتصالات المؤسسة ببنك مصر، بالإضافة الى لفيف من قيادات بنك مصر.

لعلاج نحو 3000 مريض قلب سنويا.. بروتوكول بين مستشفيات الدمرداش و«صحتنا للتنمية»

وقعت جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مشترك بين كل من مستشفيات جامعة عين شمس" الدمرداش" يمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس مع مؤسسة صحتنا للتنمية المقيدة بوزارة التضامن الاجتماعي بالإدارة المركزية للجمعيات ويمثلها في التوقيع على هذا البروتوكول محمد عمرو سيد شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا.

يهدف البروتوكول إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية في المجتمع المصرى من خلال تطوير أقسام مستشفيات جامعة عين شمس "الدمرداش" والارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة لملايين المرضى غير القادرين بمستوى متميز من جودة الرعاية الصحية والعمل على توفير الأجهزة الطبية اللازمة وتبادل الخبرات بين الطرفين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير عام مكافحة العدوى و الدكتور طارق محمد يوسف مدير عام مستشفى الباطنة، والدكتورة عزة الفقى رئيس قسم القلب المركزية.

ومن مؤسسة صحتنا الدكتورة رباب يوسف المدير التنفيذى لمؤسسة صحتنا للتنمية والدكتور أحمد شلش مدير عام شركة إيجميد و أ.منى السويدى ممثل شركة السويدى و ا.كلارا أبو المعاطى مديرة شركات المؤسسية بمؤسسة صحتنا للتنمية و منى الشال شركة السويدى ومحمد فتحى محاسب مؤسسة صحتنا للتنمية و غادة فاروق مديرة العلاقات العامة لمؤسسة صحتنا للتنمية وعدد من المهتمين برعاية مرضي القلب في مصر.

وقد تم توقيع البروتوكول بهدف :

• تجهيز وحدة رعاية القلب بمستشفى الباطنة بعد تطويرها وإعدادها لإستيعاب ١٧ سرير رعاية مركزة لمرضى القلب بكافة الأجهزة الطبية الملحقة بتكلفة تزيد عن ٢٥ مليون جنيه

• سيمكن للوحدة استقبال وعلاج ما يقرب من ٣٠٠٠ مريض قلب سنويا من المرضى الغير قادرين.

ويأتى هذا التعاون فى أعقاب تبرع مؤسسة صحتنا لأكاديمية القلب بالدمرداش بعدد ١٧ سرير رعاية مركزة بتكلفة تصل إلى ١٧ مليون جنيه، لتساهم التوسعات الجديدة بزيادة الطاقة الاستيعابية لاكاديمية القلب من ١٢٠٠ إلى ٢٤٠٠ سرير ، وذلك إنطلاقاً من إيمان الطرفين بمفهوم وقيمة المسئولية المجتمعية ودور المجتمع المدني في دعم خطة الدولة وجهودها لتطوير القطاع الصحي والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين وتحسين بيئة العمل في المستشفيات والمنشآت الطبية وتوفير إحتياجاتها من الأجهزة والمستلزمات الطبية والتدريب والعمل على رفع مهارات العاملين بها.



مستشفيات جامعة عين شمس تحصل على المركز الأول في تطبيق معايير مكافحة العدوى

اجتمع مجلس مستشفيات جامعة عين شمس بمركز التدريب وتطوير التعليم برئاسة الدكتور علي الأنور عميد كلية طب جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف القائم بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سامية عبده نائب المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس ومدير مكافحة العدوي المركزية بالمستشفيات، الدكتور محمد نظمي مدير الشئون الفنية.

وتمت مناقشة عدداً من النقاط الهامة التي تخص المستشفيات الجامعية ومن أهم النقاط تكريم الأساتذة الأطباء مديري المستشفيات ورؤساء فريق مكافحة العدوى، وذلك بمناسبة حصول مستشفيات جامعة عين شمس على المركز الأول بين المستشفيات الجامعية المصرية في تطبيق معايير مكافحة العدوى.

