أصدرت لجنة تحقيق تابعة للحزب الجمهوري بيانًا يزعم أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بمراسلة شريك أعمال ابنه هانتر عبر البريد الإلكتروني 54 مرة أثناء فترة نائب الرئيس. وقد نفى بايدن أي تورط في شؤون ابنه في الخارج.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” كشفت الملفات التي نشرتها لجنة وسائل النقل هذا الأسبوع أن بايدن استخدم أسماء مستعارة وعناوين بريد إلكتروني خاصة للتواصل مع إريك شفيرين، محاسب هانتر بایدن، 54 مرة. وقد وقع معظم هذه التبادلات قبل وبعد رحلتي بايدن إلى أوكرانيا في عام 2014، حيث تم تعيين هانتر بایدن عضوًا في مجلس إدارة بوريسما، شركة أوكرانية للطاقة، بعد الرحلة الأولى.

لم تنشر اللجنة محتوى رسائل البريد الإلكتروني، ولكنها وصفت متى تم إرسالها. وقالت اللجنة في بيان صحفي إن هذه الرسائل "تنفي بشكل مباشر البيانات العامة السابقة التي أدلى بها الرئيس بأنه لم يكن لديه معرفة بشؤون أعمال ابنه".

في وقت سابق من هذا الشهر، سئل بايدن عما إذا كان يعلم بنشاطات هانتر التجارية، فأجاب قائلاً: "لم أكن وهذا كله مجرد كذب".

تم تعويض هانتر بایدن بشكل سخي عن عمله في بوريسما، حيث كان يحصل على ما يقرب من مليون دولار سنويًا طوال فترة وجود والده في البيت الأبيض.

وقد صرح شريكه السابق في العمل، ديفون آرتشر، للجنة الإشراف في يوليو بأن تعيين هانتر كان هدفه ضمان تأثير الشركة على السياسة الأمريكية، وأن جو بايدن كان يتصل بانتظام بابنه هانتر أثناء اجتماعات مع عملاء بوريسما.

اعترف بايدن في عام 2018 بأنه استخدم مبلغ مليار دولار مساعدات أمريكية كرهان لإقالة المدعي العام الأوكراني فيكتور شوكي تعليقًا على المقال المذكور في موقع RT World News، الذي يتعلق بإدعاءات حول تبادل رسائل بريد إلكتروني بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وشريك أعمال ابنه هانتر.