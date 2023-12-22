الدوحة غاضبة| أعضاء بالشيوخ الأمريكي يدعون بايدن للضغط على قطر بشأن صفقة رهائن جديدة

دعا السيناتور الجمهوري جوني إرنست، من ولاية أيوا، والسيناتور الديمقراطي جاكي روزن من نيفادا، الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى ممارسة ضغوط دبلوماسية على قطر؛ في محاولة لإعادة حماس إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة رهائن جديدة.

ووفقا لموقع أكسيوس الذي حصل على نسخة من الرسالة، التي تسلط الضوء على مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ وتوقعاتهم، لعبت قطر، وهي حليف حاسم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، دورا محوريا في تسهيل مفاوضات الرهائن.

وفي وقت سابق، نجحت قطر في التوسط في عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا. وعلى الرغم من ذلك، قام الكونجرس بتدقيق متزايد في ارتباط قطر بحركة حماس.

وانخرطت إدارة بايدن، التي أشارت إلى نيتها معالجة هذه القضية بعد الحرب، في المناقشات.

واجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وديفيد بارنيا رئيس وكالة التجسس الإسرائيلية الموساد في وارسو يوم الاثنين لبحث الصفقات المحتملة.

وقدمت إسرائيل اقتراحا جديدا لاستئناف المحادثات، لكن حماس أعلنت عدم رغبتها في المشاركة ما لم تضع إسرائيل حدا للصراع الدائر.

وشدد الرئيس بايدن، في أثناء إعرابه عن شكوكه بشأن صفقة الرهائن الوشيكة، على دور الولايات المتحدة النشط في الدعوة إلى مثل هذه الصفقة.

سلط عضوا مجلس الشيوخ إرنست وروزن، في رسالتهما إلى الرئيس بايدن، الضوء على تأثير قطر الكبير على حماس بسبب علاقاتها الوثيقة.

وأعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن تقديرهم لجهود قطر، لكنهم أعربوا عن مخاوفهم بشأن عدم استخدام الدولة نفوذها بشكل كامل للحصول على مزيد من التنازلات من حماس.

حث أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس بايدن على إبلاغ قطر بأن الفشل في تأمين إطلاق سراح جديد للرهائن قد يكون له "تأثير كبير" على العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.

وشددوا على خطورة الوضع، وكذلك على ضرورة استكشاف جميع الخيارات الدبلوماسية.

وردا على ذلك، أكدت نائبة المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، كيت ووترز، التزام إدارة بايدن الثابت بتأمين إطلاق سراح الرهائن.

وشددت ووترز على الدبلوماسية المكثفة التي يقوم بها مستشار الأمن القومي جيك سوليفان والتواصل المستمر مع نظرائه القطريين.

قطر غاضبة

انتقد مصدر قطري مطلع على المفاوضات، رسالة أعضاء مجلس الشيوخ، واصفا لهجتها بالتهديد.

وأكد المصدر، أن قطر، كوسيط، لا تسيطر على حماس، وقد أظهرت قطر باستمرار التزامها بتأمين إطلاق سراح الرهائن.