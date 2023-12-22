بايدن يتصل هاتفيا برئيس المجلس الرئاسي الليبي.. تفاصيل

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى عيد استقلال ليبيا.

وذكر المجلس الرئاسي الليبي في بيان له أن "الرئيس يتلقى برقية تهنئة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى الاستقلال".

وأضاف بيان الرئاسي الليبي "تلقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برقية تهنئة بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا، من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، "جو بايدن"، متمنياً خلالها التقدم والرفعة والازدهار والسلام للشعب الليبي".

وتلقى المنفي خلال الأيام الماضية برقيات تهنئة من ملوك ورؤساء العالم للتهنئة بعيد استقلال ليبيا، في ذكراه الـ73 الذي يحل في 24 ديسمبر من كل عام.

وجاء إعلان استقلال البلاد تتويجًا لنضال الليبيين منذ وطأت أقدام المستعمر الإيطالي الأرض الليبية العام 1911، واستمر حتى الإعلان عن الاستقلال عبر قرار الأمم المتحدة الشهير الصادر في نوفمبر العام 1949 بمنح الاستقلال.