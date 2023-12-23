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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غضب بسبب دعم رئيس فرنسا لنجم أساء وتحرش بنساء كوريا في فيلم وثائقي

صدى البلد

تواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات حادة بعد تصريحاته التي أعرب فيها عن دعمه للممثل الأسطوري جيرار دوبارديو. 

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مقابلة مع قناة فرنسا 5، حيث سئل عما إذا كان يدعم مبادرة وزيرة الثقافة ريما عبد الملك لسحب وسام الشرف من دوبارديو بعدما وردت تهم من 16 امرأة تتهمه فيها بالتحرش الجنسي. 

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ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تضمن الفيلم "دوبارديو: سقوط وحش" مشاهد من زيارة النجم البالغ من العمر 74 عامًا إلى كوريا الشمالية، حيث يظهر فيها وهو يقدم تعليقات مسيئة عن النساء، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا، ويتحرش بمترجمة أنثى. ووصفت عبد الملك الوثائقي بأنه "مروع للغاية"، وقالت إنها شعرت بالاشمئزاز من سلوك دوبارديو.

ورفض ماكرون دعم فكرة مطالبة دوبارديو بتجريده من أعلى وسام دولة فرنسا، قائلاً "لن تراني أشارك في حملة انتقامية... أكره هذا النوع من الأمور". 

أضاف الرئيس أن عبد الملك تجاوزت الحدود عندما أعلنت عن إجراء سيحرم النجم من هذا الأمر الدولي العالي، مشيرًا إلى أن الوسام ليس أداة أخلاقية.

لفتت تصريحات ماكرون انتقادات حادة من جمعيات حقوق المرأة ومعارضيه السياسيين، حيث وصفت الناطقة باسم حزب الخضر صوفي بوسييره بأن ماكرون هو "المروج الأول لثقافة الاغتصاب".

 وفي مقابلة مع قناة BFMTV، وصفت آن سيسيل ميلفرت، رئيسة مؤسسة نساء فرنسا، تصريحات ماكرون بأنها "مشينة ومذلة وتنتمي إلى عصر آخر".

وقال الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند في حديثه على راديو فرنسا إنتير يوم الخميس إنه ليس "فخورًا بجيرار دوبارديو" بعد مشاهدته الوثائقي،مضيفًا أنه يتوقع من ماكرون "أن يتحدث عن النساء، وليس فقط أن يقول إن جيرار دوبارديو كان ممثلًا عظيمًا".

 وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن متحف غريفين في باريس قام بإزالة تمثال دوبارديو من "بانثيون المشاهير" المصنوع من الشمع، نظرًا للردود السلبية من الزوار بعد عرض الوثائقي.

وفي نفس اليوم، أعلنت السلطات في بروكسل سحب وسام الشرف الذي منح للممثل في عام 2018. وفي الأسبوع الماضي، تم سحب الجنسية الفخرية منه أيضًا من قبل بلدية إستامبويس في منطقة والونيا في بلجيكا.

اغتصاب الرئيس الفرنسي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات

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