الطماطم بـ8 جنيهات.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت فى الأسواق

شهدت أسعار الفاكهة والخضار بأسواق محافظة القاهرة اليوم السبت 23 ديسمبر، استقرارا نسبيا فى بعض الأسعار، حيث عرضت مقدمة برنامج “ 8 الصبح ” المذاع على فضائية “دي إم سي” أسعار الخضار والفاكهة.

أسعار الخضروات في السوق المصري:

سجلت الطماطم 8 جنيهات للكيلو، والبطاطس 13 جنيها للكيلو، وسجل كيلو البصل 25 جنيها، بينما استقر سعر كيلو الكوسة عند 12 جنيها، والفلفل الرومي 9 جنيهات، الفاصوليا 10 جنيه، والسبانخ 10 جنيهات.

بينما سجلت الملوخية 12 جنيه، والخيار 13 جنيها، والباذنجان 4 جنية والبامية 45 جنية.

أسعار الفاكهة في السوق المصري

وبلغ سعر البرتقال 8 جنيها، والجوافة 12 جنيها، والكانتالوب 9 جنيها، ، بينما وصل سعر اليوسفي 11 جنيه ، والليمون ب 10 جنيهات، وبيما وصل سعر الفراولة إلى 22 جنيه، الجريب فروت ب 6 جنيه