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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

على بعد 2500 سنة ضوئية.."ناسا" ترصد شجرة عيد الميلاد بالفضاء

ناسا
ناسا

قبيل ساعات من عيد الميلاد، أعلنت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء رصد مجموعة من النجوم "الشابة"، شكّلت في الفضاء مجسمًا يشبه إلى حد كبير شجرة عيد الميلاد.

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ولذلك حرصت ناسا على مشاركة متابعيها على منصة إكس صورة للشجرة معلقة "رصد مرصد شاندرا الأضواء الزرقاء والبيضاء التي تزين "مجموعة شجرة عيد الميلاد"، وهي عبارة عن سرب من النجوم والغاز على بعد حوالي 2500 سنة ضوئية من الأرض".


وحسب بيان صادر عن ناسا، نقلت تفاصيله مجلة "بيبول" الأمريكية، أُطلق على الاكتشاف الجديد اسم علمي هو "جي سي 2264".

وأشارت إلى أن الشجرة تشكلت من مجموعة ضخمة من النجوم الفتية على بعد 2500 سنة ضوئية من الأرض.


أحجام النجوم في هذه المجموعة الجديدة، تتراوح بين ما هو أصغر من الشمس، ويشكل حوالي نسبة 10% منها، وبين نجوم أكبر من الشمس بحوالي 7 مرات، يسيطر عليها اللون الأخضر الساطع مع انعكاسات زرقاء وبيضاء.


وأكدت ناسا أن "مرصد شاندرا للأشعة السينية" التابع لها، رصد هذه النجوم وهي تنفث ألوانها على شكل أشعة سينية، ساعدت تلسكوب المرصد على ضبط بياناتها البصرية، من موقعه في قمة كيت على جبل كونلان، في ولاية أريزونا الأمريكية.


وأشارت إلى أن الغازات المحيطة بالنجوم أعطت اللون الأخضر، الشبيه بشجر السرو، أو الصنوبر الخاصة بالميلاد، فيما مسحت الأشعة تحت الحمراء الأجواء المحيطة بالنجوم الأمامية والخلفية، التي برزت باللون الأبيض.

عيد الميلاد

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