ممارسات وحشية|«تنظيم الاتصالات» الفلسطينية: قطع الخدمات الأسبوع الماضي 3 أيام يعتبر الأكبر.. فيديو

قال المهندس ليث دراغمة، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الاتصالات الفلسطينية، إن ما يحدث في قطاع الاتصالات خلال الأسبوعين الماضيين هو ممارسات وحشية يتم فيها الجانب الإسرائيلي تجاه قطاع الاتصالات والشبكات حيث قطع خدمات الاتصالات الأسبوع الماضي لمدة 3 أيام، وهي المدة الأكبر منذ العدوان.

وأضاف "دراغمة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هذا القصف كان للعديد من مسارات الفايبر والشبكات، وكان هناك قطع لهذه الشبكات، مشيرا إلى محاولة طواقم شركات الاتصالات للوصول إلى هذه الأماكن التي قطع بها الخدمات ليتمكن من إعادة وصل هذه المسارات الدولية.

شوارع غير مهيئة

وأشار إلى أنه بعد حصولهم على التنسيقات اللازمة من وكالات الأمم المتحدة تصل هذه الطواقم إلى مناطق القطع، وهذه الأماكن بالكاد تصلها سابقا لمدة 20 دقيقة، كانت المسافات بين المحافظات، لكن تحتاج اليوم هذه الطواقم 10 ساعات نتيجة تدمير كل البنية التحتية والطرق وعدم وجود تأهيل لهذه الشوارع حتى تتمكن مركبات هذه الطواقم وأجهزتها ومعداتها للوصول لأماكن القطع.