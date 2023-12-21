بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في غزة

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان المتواصل.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد انقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا في غزة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني الى ان قوات الاحتلال اعتقلت كل الطواقم والمسعفين واقتادتهم الى جهة مجهولة ولاتزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.

ومن جانبه؛ نوه مدير عام وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش الى انه ‏تمت تصفية المنظومة الصحية في شمال غزة، والمتبقي هو نقاط طبية للاسعافات الاولية، في مراكز الايواء (المدارس) .

كما أشار البرش الى انه تم قصف مركز جباليا الطبي، وحرق سيارات الاسعاف المتواجدة في المكان، وخروجه عن الخدمة.