عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في غزة

ارشيفي
ارشيفي

 أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بعد انقطاع الخدمات بسبب العدوان المتواصل.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أكد انقطاع الاتصال عن مركز إسعاف جباليا في غزة عقب اقتحامه من قبل قوات الاحتلال.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني الى ان قوات الاحتلال اعتقلت كل الطواقم والمسعفين واقتادتهم الى جهة مجهولة ولاتزال النساء محاصرات وحدهن داخل المركز.

ومن جانبه؛ نوه مدير عام وزارة الصحة بغزة الدكتور منير البرش الى انه ‏تمت تصفية المنظومة الصحية في شمال غزة، والمتبقي هو نقاط طبية للاسعافات الاولية، في مراكز الايواء (المدارس) .

كما أشار البرش الى انه تم قصف مركز جباليا الطبي، وحرق سيارات الاسعاف المتواجدة في المكان، وخروجه عن الخدمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف خلال أيام.. صدمة عاجلة لجمهور الأهلي بشأن «كهربا»

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عواصف وأمطار تضرب البلاد اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد للمواطنين

الأهلي يطلب تأجيل السوبر المصري 24 ساعة فقط لهذا السبب

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

المغرب الأول أفريقيا.. تعرف على ترتيب المنتخب المصري في التصنيف الدولي

عفت نصار يهدد بعدم تشجيع الزمالك بسبب حسام وإبراهيم حسن

عاصفة رملية شديدة| الأرصاد توجه تحذيراً خطيراً خلال الساعات القادمة: "توخوا الحذر عند الخروج"

ترشيحاتنا

بداية من نصف فبراير.. تحذير عاجل من رئيس "تغير المناخ" بشأن فصل الشتاء

بدء عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي في غزة

مصادر إسرائيلية: من المبكر الحديث عن فشل المفاوضات لإتمام صفقة تبادل أسرى جديدة

وزير الري: نتخذ الإجراءات المناسبة حال إلحاق الضرر بالأمن المائي المصري

رمضان عبدالمعز : سورة البقرة أول نداء للمؤمنين في القرآن كله

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فان ديزل جاي القاهرة.. كواليس زيارة بطل«fast and furious»لمصر ولقاء الرئيس السيسي

أسماء جلال تتألق بالأبيض.. إطلالات نجمات حفل ختام مهرجان الجونة

إطلالة شتوية جريئة.. منة فضالي تثير الجدل | شاهد

بأمر كاف| لماذا تأجلت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك..وما هو الموعد الجديد؟

فيديو

خطف فتاتين من المصعد.. القصة كاملة والتفاصيل مثيرة

مرض مرعب .. معلومات مثيرة عن آكل اللحوم وتحرك عاجل من المنظمات

أم طفلتي فيديو خطف الأسانسير تخرج عن صمتها: لا أعرف شيئًا عن ابنتي «فيديوجراف»

شاهد .. كواليس تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة برونزية مونديال الأندية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ