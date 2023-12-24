تكفي حتى 12 شهرًا.. شعبة الأدوية: بدأنا نشر الوعي بالبدائل المحلية للمنتج الأجنبي|فيديو

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة الدواء تعد سلعة استراتيجية وتمثل أمناً قومياً، وفي نفس الوقت الدواء كسلعة لا غنى عنها في دائرة اهتمام الحكومة.

وأضاف "عوف"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن هناك تكليفات محددة رئاسية بمتابعة مخزون الدواء يوميا وأسبوعيا وشهريا، لافتا إلى أن هيئة الدواء المصرية تتابع كل جرام مادة فعالة داخل مصانع مصر والمخزون في الأسواق.

ونوّه، إلى أن المخزون الاستراتيجي للأدوية التي لها بدائل تكفي من 6 إلى 12 شهراً، وبالنسبة للأدوية التي ليس لها بدائل من 3 إلى 6 أشهر.

وأوضح أن مصر لديها أبحاثاً وتجارب ناجحة، ومن ثم تسجيل الدواء وتداوله وتحليله والتأكد من سلامته تابعة له، وهناك رقابة من منظمة الصحة العالمية، وصنفت هيئة الدواء المصرية تصنيف المستوى الثالث، علما بأن المستوى الرابع هو أعلى مستوى.

نشر الوعي بالبدائل المحلية

وأشار إلى أنه شعبة الأدوية بدأت في نشر الوعي بالبدائل المحلية للمنتج الأجنبي، وتم تفعيل ذلك في دواء أمراض الغدة.