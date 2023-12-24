قروض بفائدة 5%.. البنك الزراعي يكشف تفاصيل مبادرة احلم

كشف علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، عن تفاصيل مبادرة "احلم"، قائلا إن المبادرة تستهدف صغار المزارعين وصغار عملاء البنك، بحيث يمنح البنك قروضاً بفائدة 5%، وبنسبة تمويل تتخطى 80%.

وأضاف "فاروق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن المنتج يقدم من شركة هيلثي من خلال استيراد الأبقار "الهولشتاين" التي تعطي ألبان في حدود 35 كيلو يوميا، وتوفر الشركة الإشراف الطبي بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتوفر التحصينات وحلابة نصف آلية للمستفيدين من المبادرة.

وأشار رئيس البنك الزراعي المصري، إلى أن المبادرة تستهدف القرى كلها بحيث ستُعَمَّم، مع بعض الكيانات لشركة "هيلثي"، بهدف توفير مكان لتربية رأس أو اثنين أو ثلاثة من الماشية، حسب المكان المتاح بالنسبة للمزارع البسيط، ثم يورد الألبان الخاصة به للمصنع بهدف تصنيعها، ومن يسدد قرضه هي الشركة المصنعة من خلال مبادرة "احلم".

طرق التواصل مع المبادرة

ولفت، إلى أن المبادرة تستهدف المزارع البسيط والفلاح والمرأة الريفية والشاب الذي يبحث عن مصدر رزق، موضحا أن التواصل يتم عن طريقتين، الأولى هي التقدم لشركة "هيلثي" مباشرة والحصول على التدريبات اللازمة، أو التواصل مع فروع البنك المنتشرة بالجمهورية.