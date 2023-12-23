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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمقر «هيلثي ميلك».. وزير الزراعة ومحافظ الشرقية يطلقان مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب

صدى البلد

قام اليوم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بإطلاق مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية.


جاء ذلك بحضور علاء فاروق رئيس البنك الزراعي المصري والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب وبعض قيادات الوزارة والمحافظة والبنك ونواب البرلمان.

القصير ومرافقوه تفقدوا مزرعة المواشي بجمعية التلين بأبوحماد شرقية المقامة على مساحة 30 فدانا وتستوعب حوالى 2500 رأس ماشية   ومجموعة المصانع التابعة لها في مجال منتجات الألبان
والتي تتجاوز طاقتها الإنتاجية أكثر من 120 طن يوميا من الألبان ومشتقاته كما تفقدوا المحجر البيطري الذي يسع 2000 رأس ماشية من السلالات المحسنة.

وعقب الجولة وفي بداية كلمته خلال المؤتمر الجماهيري " القصير" جدد التهنئة للرئيس السيسي  بثقة الشعب المصري في قيادة مصر لفترة رئاسية جديدة مؤكدا ان هذه الثقة جاءت نتيجة للانجازات غير مسبوقة التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية وقال القصير ان نتيجة الانتخابات، ونسبة المشاركة فيها تدل على إدراك ووعي شعب مصر العظيم بأهمية المرحلة موجها الشكر الى شعب الشرقية الذي خرج بمظهر مشرف خلال الانتخابات الرئاسية لتأييد الرئيس.


وقال القصير إن مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين في محافظة الشرقية، تاتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين سلالات الماشية بمختلف محافظات الجمهورية.


وأضاف أن هذه مشروعات تقوم بها الدولة لتدعيم منظومة الأمن الغذائي للمواطنين سواء في الإنتاج النباتي او الحيواني أو الداجنى مشيرا إلى تحقيق طفرة إنتاجية في مثل هذه المشروعات ويأتي هذا المشروع في إطار توجيهات القيادة بتحسين السلالات عالية الإنتاجية من اللحوم والالبان وقال ان الوزارة قامت بتطوير مراكز التلقيح الاصطناعي على مستوى الجمهورية وقامت بانتاج أكثر من 4 مليون جرعة خلال الفترة الماضية لتحسين وتنمية الثروة الحيوانيه كل ذلك يأتي في إطار المشروع الكبير حياة كريمة الذي أطلقه الرئيس السيسي لتطوير الريف المصرى وتحسين مستوى معيشة المزارعين .


وأضاف وزير الزراعة انه بالإضافة إلى الاهتمام بالسلالات المحلية تم استيراد بعض السلالات من الخارج لرفع كفاءة الانتاحية من اللحوم والألبان وتحسين دخل المزراعين والمربين مضيفا ان المشروع الذى نحن بصدده اليوم يأتي في ضوء تشجيع الدولة لكبار المنتجين والمستثمرين لاستيراد سلالات متميزة من الخارج تحت اشراف وزارة الزراعة وبتمويل من البنك الزراعي ثم توزيعها على صغار المربين بقروض ميسرة ويقوم المستثمر بتوفير الإعلاف والرعاية البيطرية ثم يتعاقد معهم على شراء انتاجهم من الألبان ولذلك فهذه مشروعات متكاملة بين المستثمر وصغار المربين .


وقال وزير الزراعة إنه تم عقد بروتوكول تعاون مع البنك الزراعي لتقديم تمويل ميسر لصغار المربين الذين سوف يشترون هذه الرؤوس .


وأضاف أن هذا المشروع يحقق عدة فوائد منها توفير سلالات محسنة لصغار المربين والمزارعين ثم يقوم المستثمر بمتابعتهم ويوفر لهم الامصال واللقاحات والاعلاف والتدريب والتامين على الرؤوس والاشراف البيطري الكامل كما يشترى منهم الألبان والولادات وبالتالي المشروع يوفر للمربي دخل إضافي كما يسهم في توفير فرص عمل بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية المحلية من اللحوم والالبان

وأكد القصير أن هذا المشروع يعتبر باكرة مشروعات الشراكة مع المستثمرين والقطاع الخاص والتي سوف يتم تعميمها على كل المحافظات بالتنسيق مع بعض المستثمرين. 
وقال وزير الزراعة إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اننا نحلم للمواطن المصري بتقديم أفضل الخدمات والمشروعات  في كل المجالات والتفكير خارج الصندوق وتقديم مشروعات عملية على أرض الواقع وافكار فيها ابتكار وريادة أعمال ولا يوجد سقف لطموحتنا من أجل المواطن. وفي نهاية كلمته القصير وجه الشكر لكل الشركاء والقائمين على المبادرة والمشروع

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي أقيم بمقر مصانع ومزارع شركة "هيلثي ميلك" بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية للإعلان عن إطلاق مبادرة "احلم" لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية لصغار المربين برعاية البنك الزراعي المصري، وحضور السد الأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والأستاذ محمد مصطفى لطفي رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي ميلك، وعدد من السادة نواب مجلسي الشيوخ والنواب، وقيادات البنك ووزارة الزراعة والمستفيدين من المبادرة.

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