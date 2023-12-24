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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بالتعاون مع هيلثي ميلك.. أحمد موسى عن مبادرة احلم: تستهدف زيادة إنتاجية اللحوم والألبان

صدى البلد

علق الإعلامي أحمد موسى، على تدشين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلوب عالية الإنتاجية لصغار المربين وشباب الخريجين، وذلك من داخل مصنع هيلثي ميلك لصناعة وإنتاج المواد الغذائية بقرية التلين التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح. 

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بمقر "هيلثي ميلك".. إطلاق مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية بالشرقية

 

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبادرة احلم تقوم بتنفيذها شركة هيلثي ميلك والتي يملكها رجل الأعمال محمد مصطفى ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" المبادرة تستهدف تحسين سلالات الماشية لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان بشكل أكبر".

 وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي تحدث كثيرا عن أهمية مشروعات زيادة الإنتاج الحيواني، وتحسين جودة سلالات الأبقار".

 ولفت الإعلامي أحمد موسى :" السلالات المتواجدة داخل هيلثي ميلك هي سلالات أبقار ألمانية ذات إنتاجية عالية من اللحوم والالبان ".

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