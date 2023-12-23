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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بروتوكول مع هيلثي ميلك..البنك الزراعي: أكاديمية لتدريب المربين على كيفية رعاية الأبقار

صدى البلد

أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن مبادرة احلم  ومبادرة ورشتي هما مبادرات تبناها البنك الزراعي المصري وتستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشغيل الشباب .

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بمقر "هيلثي ميلك".. إطلاق مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب عالية الإنتاجية بالشرقية

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بمقر «هيلثي ميلك»..البنك الزراعي يطلق مبادرة «احلم» لتمويل رؤوس الأبقار الحلاب| تفاصيل

وقال علاء فاروق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مبادرة ورشتي عبارة عن قرض لمشروع تشغيل لورش الذهب لتقليل فاتورة استيراد الذهب من الخارج وقيمة القرض مليون جنيه".

وأضاف :" مبادرة احلم تستهدف تمويل رؤوس الأبقار الحلاب والتي تسهم في زيادة الإنتاجية ".

 

 وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي:" نسعى إلى توفير منتج ألبان سليم وصحي وزيادة التوعية بالرعاية البيطرية"، مضيفا:" الرئيس السيسي اهتم  بوجود مراكز لتجميع الالبان في المحافظات ".

 واكمل علاء فاروق:" وقعنا بروتوكول مع مصانع هيلثي ميلك وبدأنا بألف بقرة  كمرحلة أولى وخلال أسابيع نبدأ بألف بقرة أخرى "، مضيفا:" سوف نوقع بروتوكول أخر مع مستثمرين في مجال تربية العجول والإنتاج الحيواني والأبقار الحلاب".

ولفت فاروق:" ففي مبادرة إحلم يتم تعليم المربيين كيفية تربية الأبقار وذلك عن طريق أكاديمية تقوم بتدريب المربيين بكيفية الاهتمام بالأبقار وكيفية رعايتها وكيفية حلبها وكيفية توريد الألبان ".

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البنك الزراعي هيلثى ميلك أحلم الزراعة اخبار التوك شو

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