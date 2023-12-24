محمد مصطفى رئيس هيلثي ميلك: طرق علمية حديثة في التحصينات والتغذية للأبقار عالية الإنتاجية

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن تدشين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلوب عالية الإنتاجية لصغار المربين وشباب الخريجين، وذلك من داخل مصنع هيلثي ميلك لصناعة وإنتاج المواد الغذائية.

وقال السيد القصير وزير الزراعة في تقرير أذاعه أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”،:" نفتتح مشروع ومبادرة احلم لتحسين سلالات الماشية وهو مشروع متكامل لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان".

وأضاف السيد القصير:" يتم تقديم تمويل ميسر لصغار المربين الذين سيشترون رؤوس الماشية عالية الإنتاجية".

ومن جانبه قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي ميلك:" نشارك في مبادرة احلم ونقوم بتوفير سلالة الأبقار عالية الإنتاجية، ونتابع مع الفلاح في فترات التربية والتحصينات للأبقار، كما قمنا بإنشاء مركز تجميع ألبان".

وأضاف محمد مصطفى :" لدينا طرق علمية حديثة في التربية والتحصينات والتغذية للأبقار عالية الإنتاجية".