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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محمد مصطفى رئيس هيلثي ميلك: طرق علمية حديثة في التحصينات والتغذية للأبقار عالية الإنتاجية

محمد مصطفى رئيس مجلس
محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة هيلثي ميلك

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن  تدشين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  مبادرة احلم لتمويل رؤوس الأبقار الحلوب عالية الإنتاجية لصغار المربين وشباب الخريجين، وذلك من داخل مصنع هيلثي ميلك لصناعة وإنتاج المواد الغذائية.

بالتعاون مع هيلثي ميلك.. أحمد موسى عن مبادرة احلم: تستهدف زيادة إنتاجية اللحوم والألبان

بروتوكول مع هيلثي ميلك..البنك الزراعي: أكاديمية لتدريب المربين على كيفية رعاية الأبقار

وقال السيد القصير وزير الزراعة في تقرير أذاعه أحمد موسى في برنامج “ على مسئوليتي ” المذاع على قناة “ صدى البلد”،:" نفتتح مشروع ومبادرة احلم لتحسين سلالات الماشية وهو مشروع متكامل لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان".

وأضاف السيد القصير:" يتم تقديم تمويل ميسر لصغار المربين الذين سيشترون رؤوس الماشية عالية الإنتاجية".

ومن جانبه قال محمد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة هيلثي ميلك:"  نشارك في مبادرة احلم  ونقوم بتوفير سلالة الأبقار عالية الإنتاجية،  ونتابع مع الفلاح في فترات التربية والتحصينات للأبقار، كما قمنا بإنشاء مركز تجميع ألبان".

وأضاف محمد مصطفى :" لدينا طرق علمية حديثة في التربية والتحصينات والتغذية  للأبقار عالية الإنتاجية". 

 

هيلثى ميلك الزراعة الابقار الألبان اخبار التوك شو

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