مصطفى شردي: مش بشجع الأهلي ولا عمري هشجعه

وجه مصطفى شردي الشكر لـ الأهلي بعد تتويجه ببرونزية المونديال، قائلا: "ينصر دينك يا أهلي، كل الشعب المصري بيشكركم أنكم رفعتوا اسم الكرة المصرية".

وواصل "شردي"، خلال تقديمه برنامج الحياة اليوم المذاع على شاشة الحياة: "عارف ان كان نفسكم في المركز الثاني أو الأول، لكنكم بالنسبة للمشجعين أخدتم المركز الأول في الإرادة وحسن الإدارة وفي قلوب المصريين أنكم بتفرحونا".

وأضاف، أنه يتمنى من جميع الأندية المصرية أن تتعلم من النادي الأهلي، لافتا إلى أنه داخليا لا يشجع الأهلي، معلقا: "مش بشجع الأهلي ولا عمري هشجعه".

مش من حقكم تتريقوا على الزمالك

ولفت، إلى أن الأهلي رفع رؤوس المصريين بسبب استطاعتهم في التتويج للمرة الرابعة بالبرونزية على مستوى العالم، وحقق رقم قياسي مع المكسيك، موجها التحية لجميع مشجعي النادي الأهلي " من حقكم تفرحوا بالنادي بتاعكم لكن مش من حقكم تتريقوا على الزمالك".

واختتم: "أنا سعيد بيكم وبالكورة اللي بتقدموها، مدرسة على مستوى العالم وليس أفريقيا فقط، أنا بشكر هذا النادي بقيادة محمود الخطيب على ما حققه".