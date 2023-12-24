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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدرديري يكشف مفاجأة بشأن موعد مباريات الأهلي في السوبر

صدى البلد

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري عن مفاجأة بشأن موعد مباريات السوبر عبر حسابه بموقع فيسبوك. 

وكتب الدرديري : مجلس أبو ظبي الرياضى ‏مباريات السوبر في موعدها الاثنين والخميس‏ واتحاد الكرة أبلغ الأهلي بذلك ولن يتم التأجيل.

وكان قد أرسل النادي الأهلي خطابًا  للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه تأجيل مباراتي الأهلي في السوبر المصري لمدة يوم واحد فقط، لتقام الأولى يوم 26-12-2023 على أن تكون المباراة الثانية يوم 29-12-2023، لأن الفارق الزمني ما بين وصول بعثة الأهلي إلى الإمارات وموعد انطلاق المباراة الأولى بالسوبر 24 ساعة فقط.

وأوضح النادي في خطابه أن الفريق الأول لكرة القدم خاض منذ بداية الموسم مشاركات متلاحقة في البطولات المختلفة، بدأت بالسوبر الإفريقي في المملكة العربية السعودية، ثم الدوري الإفريقي لكرة القدم، وبعدها الدوري العام المصري، وأيضًا تم استكمال بعض جولات بطولة الكأس المؤجلة من العام الماضي، ثم خوض بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولحقتها المشاركة في كأس العالم للأندية حاليًّا، ثم التوجه منها مباشرة للإمارات للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري بنظامها الجديد.

فضلًا عن مشاركة العديد من عناصر الفريق مع المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الودية والرسمية على كافة المستويات طوال الفترة الماضية. كل هذا شهد مباريات مضغوطة ومتلاحقة أرهقت اللاعبين والجهاز الفني بدنيًّا وذهنيًّا بشكل غير مسبوق.

 

مجلس أبو ظبي مباريات السوبر ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة

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