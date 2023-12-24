هل يمكن للاحتلال تنفيذ وعده باغتيال قادة حماس؟

ذكرت صحف عبرية أن قائد حركة المقاومة حماس هو من لديه بوصلة توجيه المعركة ضد الاحتلال الصهيوني وليس العكس.



واعتبرت أن السنوار يتمتع بحس ورؤية واقعية للأحداث بما لدى المقاومة الفلسطينية من قدرات عسكرية ستجعلها تجبر الاحتلال إلى الاستماع لمنطق المقاومة.



وفي ظل وعيد الاحتلال الصهيوني بقتل قادة المقاومة وحماس فمن المرجح أن تؤدي حملة اغتيالات عالمية إلى نتائج عكسية.

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن ذلك قد يقود لنتائج قاسية.

وأعلن نتنياهو، لأول مرة عن استراتيجية جديدة، بعد أسبوعين من الهجمات من طوفان الأقصى في 7 أكتوبر تتضمن عملية جديدة تسمى "نيلي"، وهي اختصار لعبارة توراتية باللغة العبرية تعني "إسرائيل الأبدية لن تكذب"، ستستهدف القادة.



قال نتنياهو في مؤتمر صحفي إنه أصدر تعليماته للموساد باغتيال جميع قادة حماس أينما كانوا.

والنتائج العكسية قد تأتي من الدول التي ستحاول فيها عملاء الاحتلال الصهيوني اغتيال القادة بها.