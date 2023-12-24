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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

في فئة ال 5000 جنيه..Oppo نزلت موبايل جديد بأقوى معالج وبطارية 

في فئة ال 5000 جنيه..Oppo
في فئة ال 5000 جنيه..Oppo نزلت موبايل جديد بأقوى معالج وبطار

يبدو أن شركة أوبو Oppo تعشق حقًا اسم A59، حيث كشفت الآن عن ثاني هاتف ذكي يحمل هذا الاسم، تم إصدار النسخة الأصلية في عام 2016، ومن الواضح أن الجديد لا يشترك معها في أي شيء سوى الاسم.

الهاتف Oppo A59 الجديد رسميًا في الهند، وقد تم الكشف عن بعض التفاصيل عنه قبل بضعة أيام فقط، يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 6020 من ميدياتك، ويبدأ سعره من 14999 روبية هندية (أي ما يعادل 5550 جنيه).

يمنحك هذا المبلغ النسخة التي تحتوي على 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من التخزين. إذا كنت تريد 2 جيجابايت إضافية من ذاكرة الوصول العشوائي، فسيكون السعر 16999 روبية هندية (أي ما يعادل 6300 جنيه مصري). 

في فئة ال 5000 جنيه..Oppo نزلت موبايل جديد بأقوى معالج وبطارية 

يبدو أن هذين هما خياراك الوحيدان. ستصبح كلاهما متاحتان في 25 ديسمبر في متجر Oppo عبر الإنترنت، و Flipkart، بالإضافة إلى Amazon.

 

مواصفات هاتف Oppo A59

 

يحتوي هاتف Oppo A59 على شاشة LCD بقياس 6.56 بوصة 720x1،612 مع نوتش ومعدل تحديث 90 هرتز، وحتى 720 نيت ذروة السطوع، ودعم بطاقات microSD، ووظيفة SIM مزدوجة، وكاميرا خلفية 13 ميجابكسل، ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، و 8 ميجابكسل كاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو، ماسح ضوئي للبصمة مثبت على الجانب، ومقبس سماعة رأس 3.5 مم، ومكبرات صوت ستريو، وبطارية 5000 مللي أمبير مع دعم لشحن سريع SuperVOOC بقوة 33 وات.

في فئة ال 5000 جنيه..Oppo نزلت موبايل جديد بأقوى معالج وبطارية 

يعمل بنظام Android 13 مع واجهة ColorOS 13.1، وحاصل على شهادة IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ. تفتخر Oppo بأن A59 اجتاز "اختبار الطلاقة الصارم لمدة 36 شهرًا"، مما يعني أنه "سيظل يعمل بسلاسة لسنوات قادمة".

OPPO Oppo A59 مواصفات هاتف Oppo A59 أوبو Amazon

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