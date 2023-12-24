حسام الخولي: أرقام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لا يجب أن تكون تقليدية

قال النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والممتدة لنحو 460 كيلو متر، هي منطقة مميزة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع بالمجلس، وأكثر من عشرين عضواً، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار الخولي، إلى أنه تم عمل تشريعات خاصة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بعيدا عن البيروقراطية والروتين الذي يتسبب في التعطيل بعض الشيء، مضيفاً: "من حقنا أن نعرف النتائج التي حدثت منذ 9 سنوات".

وأعرب رئيس برلمانية مستقبل وطن، عن استعداد مجلس الشيوخ لتقديم أي شيء لصالح هذه المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قائلا: "المخرجات من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس يجب أن تكون أرقاما كبيرة وليست أرقاما تقليدية".