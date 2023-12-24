مطعم في اليابان يسمح للنساء بتناول الطعام بالمجان بهذا الشرط ..تفاصيل

في قرار غريب من نوعه، قدم مطعم في اليابان للنساء فرصة لتناول الطعام بقدر ما يرغبن فيه مجانًا، لكن ذلك يتطلب توافر ميزة كبيرة جدًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ، اجتاحت سلاسل مطاعم Aiskekiya مدن مثل طوكيو وتشيبا وأوساكا ويوكوهاما بطريقتها غير التقليدية في تقديم الطعام للنساء.

وأوضحت الصحيفة انه يمكن للنساء تناول أي عدد يرغبن فيه من الأطباق مجانًا لمدة 30 دقيقة ولكن يتعين عليهن الذهاب في موعد جماعي سريع مع الرجال في المطعم.

مطعم باليابان يسمح للنساء لأكل بالمجان

وبمجرد الانتهاء من الأكل والشرب، يتم إقران النساء مع الغرباء الذكور في مجموعات، حيث يمكنهم الاستمرار في الشرب أو الدردشة أو استئجار غرفة كاريوكي أو ممارسة الألعاب مثل Hungry Hippo وJenga وUno معًا.

ويعتبر اسم المطعم "Aisekiya" عبارة عن مزيج من الكلمات aiseki (طاولات المشاركة) وya (متجر) - خذ Tinder والمواعدة السريعة، ليتم مزجهما معًا وألقهما في izakaya (بار أو حانة غير رسمية).