ورشة عمل حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات بجامعة الفيوم

نظم قسم الدراسات الزراعية بالمعهد، ورشة عمل حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات ، تحت رعاية أ.د ياسر مجدي حتاته رئيس الجامعة وإشراف أ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل.

حضر الورشة أ.د عدلي سعداوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعميد المعهد السابق، وأ.د أحمد فؤاد المغازي وا.د ناصر الشريعي، وأ.د/ محمد سعيد العميد السابق للمعهد، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والباحثين، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣

أوضح أ.د أحمد فؤاد المغازي أن هدف الورشة هو رفع الوعي لطلاب الماجستير والدبلومات بالمعهد وتثقيفهم حول إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وذلك في إطار خطة الأنشطة المعتمدة لقطاع خدمة المجتمع بالمعهد.

وخلال الورشة، تناول أ.د عدلي سعداوي كيفية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وتطبيقاتها، مع التركيز على تقييم الجدوى الاقتصادية واستغلال الموارد بشكل أفضل.

كما أشار إلى أن 60% من ثروة المجتمعات تكمن في البشر. كما قدم عرضًا حول مقومات وعناصر المشروعات الناجحة، مؤكدًا أهمية الأخذ في اعتبار الأبعاد البيئية والاجتماعية ، وفي ختام الورشة، تم تكريم أ.د عدلي سعداوي تقديرًا لجهوده.

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