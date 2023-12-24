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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يحتاج عدة أشهر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بصعوبة السيطرة على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

قال ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن السيطرة على خان يونس جنوب قطاع غزة، بطريقة مماثلة للطريقة التي يسيطر بها حاليا على شمال قطاع غزة، قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يتمكن الجيش من تحقيق هدفه.

وأضاف الضابط الإسرائيلي لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، أن “حماس تشن هجمات في مجموعات مكونة من مقاتلين إلى خمسة مقاتلين في المرة الواحدة”.

ولفت إلي أن “وجود الجيش على الأرض في خان يونس أكبر مما كان عليه في شمال قطاع غزة في بداية الهجوم البري، مما أدى إلى انخفاض عدد الغارات الجوية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع “والا” العبري، إنه بعد شهرين ونصف من القتال في قطاع غزة لم يتبق الكثير من الكلام عن تحقيق إسرائيل لانتصار ساحق.

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وأضاف الموقع العبري، أن "قائمة أسماء الجنود القتلى تطول، وحركة حماس تزداد قوة في الرأي العام وفي الوعي العربي، ليس فقط كما تمكنت من مفاجئة إسرائيل بهجوم مفاجئ، لا بل وتخوض حربا ناجحة أمامها”.

بدورها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر إسرائيلي مطلع، اليوم الأحد، بأن حركة حماس الفلسطينية تعمل تحت الأرض وكل محاولة للحديث عن انتصار إسرائيل وسيطرتها فوق الأرض لا بعكس الواقع.

ولفتت الصحيفة إلي “تزايد البلاغات من داخل المحاور المختلفة في غزة عن عمليات قنص ضد الجنود الإسرائيليين”.

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