بـ 20 مليون دولار.. إسرائيل تعزز البؤر الاستيطانية العشوائية

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، على تخصيص مبلغ 75 مليون شيكل (20 مليون دولار)؛ لتعزيز البنية التحتية، بما في ذلك للأغراض الأمنية في البؤر الاستيطانية الإسرائيلية العشوائية في الضفة الغربية، بعد ضغوط من الحزب الصهيوني الديني وزعيمه وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، ستزود الأموال حوالي 70 بؤرة استيطانية غير قانونية، بعناصر تشمل مقطورات إطفاء الحرائق، وملاجئ القنابل الجاهزة، ومولدات الكهرباء، والكاميرات الميدانية، والإضاءة، ومعدات الإنقاذ.

وسيتم تحويل الأموال إلى وزارة المستوطنات والمشاريع الوطنية، برئاسة أوريت ستروك من الصهيونية الدينية، وسيتم صرفها من قبل وزارتها.

وقالت ستروك بعد الموافقة على التمويل: "إنه لشرف عظيم أن نوفر الحد الأدنى من الأمن للرواد في يومنا هذا، الذين يتواجدون في أعماق الأرض ولا يستحقون أن يكونوا مواطنين من الدرجة الرابعة"، مضيفة أن "هذا مجرد البداية."

وتعد هذه المستوطنات المعنية قد تم إنشاؤها في التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بمساعدة وزارات مختلفة، بما في ذلك وزارات الإسكان والبناء والدفاع والطاقة، ولكن دون موافقة رسمية من الحكومة، مما يعني أنها غير قانونية بموجب قانون الكيان الصهيوني.