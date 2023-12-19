سرايا القدس تكبد قوات العدو الصهيوني خسائر فادحة في خان يونس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكرى لحركة الجهاد الفلسطينية قصفها تجمعات للعدو الصهيوني في محاور التقدم شرق خان يونس بقطاع غزة برشقة صاروخية وبقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وذكرت سرايا القدس في بيان لها أن عناصرها أوقعت إصابات مباشرة في قوات العدو وتدخل الطيران المروحي لنقل الإصابات.

كما قصفت سرايا القدس موقع إسناد لقوات العدو في منطقة الزنة شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما استهدفت كتائب القسام سيارة جيب صهيونية من نوع همر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ومقتل من فيها بعد احتراقها بالكامل.

