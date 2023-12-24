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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. كتائب القسام تنشر فيديو لمعارك ضارية ضد قوات الاحتلال في غزة

كتائب القسام
كتائب القسام

نشرت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، مقطع فيديو لمعارك بين مجاهديها وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في محاور شمال قطاع غزة.

وكانت أعلنت كتائب القسام، استهداف قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

وقالت القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعنا أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

كما أعلنت كتائب القسام، قنص 3 جنود إسرائيليين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القسام، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وجاء في بيان القسام، عبر قناتها على "تليجرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".

كتائب القسام الاحتلال الاسرائيلي غزة المقاومة الفلسطينية حماس

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