مقـ.تل عدد كبير..أبو عبيدة يعلن خسائر فادحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية“حماس”، اليوم الأحد، تدمير 35 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، وقتل 48 جندياً إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة خلال الأيام الـ4 الماضية.

وقال أبو عبيدة: “تمكن مجاهدونا خلال الـ 4 أيام الماضية من تدمير 35 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وأكد مجاهدونا قتل 48 جندياً صهيونيًا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، وتنفيذ 24 مهمة عسكرية تم فيها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، وتم تفخيخ نفقين في وحدة "يهلوم" وحقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة لـ 6 عمليات قنص استهدفت جنود العدو”.

وأضاف: “كما تمنك مجاهدونا من دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية”.