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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القسام تقصف قوة إسرائيلية خاصة من 10 جنود داخل مبنى بجحر الديك

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الأحد، استهداف قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات.

وقالت القسام، في بيان عسكري: “استهدفنا قوة إسرائيلية خاصة مكونة من 10 جنود، بعد تحصنهم داخل مبنى في منطقة جحر الديك بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات، وأوقعنا أفراد القوة بين قتيل وجريح”.

ومنذ قليل،  أعلنت كتائب القسام، قنص 3 جنود إسرائيليين بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القسام، أنها فجرت عبوة مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة متوغلة بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

وجاء في بيان القسام، عبر قناتها على "تليجرام": "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة متوغلة في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة وأكد مجاهدونا مقتل 6 جنود صهاينة وإصابة آخرين".

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وأضافت : "استهدفنا دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة".

القسام جحر الديك غزة قطاع غزة

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