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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة زوج بلوجر أمريكية بعد أيام من مصرعها وهي حامل

البلوجر الراحلة وزوجها
البلوجر الراحلة وزوجها

توفي زوج بلوجر أمريكية الحامل في ولاية يوتا التي لقت مصرعها في حادث مروع أثناء عودتهما إلى المنزل في عيد الميلاد.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”،  كانت كلوي ستوت، 24 عامًا، وزوجها باركر يقودان سيارتهما إلى أريزونا لمفاجأة عائلاتهما بالأخبار التي كانت تتوقعها، عندما وقعت المأساة على الطريق السريع 93 بالقرب من ويكنبورج، مقاطعة ماريكوبا، مساء الأربعاء.

البلوجر الراحلة وزوجها

 توفيت البلوجروطفلها الذي لم يولد بعد في مكان الحادث. تم نقل باركر جوا إلى مركز أريزونا للحروق في حالة حرجة واضطر إلى الخضوع لثلاث عمليات جراحية بما في ذلك بتر الساق.

وأكدت عائلة الزوج عشية عيد الميلاد أنه توفي في المستشفى

 وقالت عائلته في تحية مؤثرة: "في الساعة 6.47 مساءً، نما باركر جناحيه الملائكيين ليطير به إلى الجنة ليكون مع حبه اللطيف كلوي وطفلهما".

بلوجر حادث مروع عيد الميلاد

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