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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية نادى أعضاء هيئة التدريس لتكريم الطلاب المتفوقين

صدى البلد

نظم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزقازيق الحفل السنوى الحادى عشر لتكريم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين بالجامعة بالشهادات المختلفة وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بإستاد الجامعة وذلك بحضور الدكتور خالد الدرندلى رئيس الجامعة ، والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور هلال عفيفى الأمين العام للجامعة عميد كلية التجارة ، والدكتور عبد الحكيم نور الدين نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الأسبق ورئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس ، ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات ، وعبد الحميد الطحاوى وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية ، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والطلاب المكرمين وأسرهم.

وخلال كلمته أعرب رئيس جامعة الزقازيق عن بالغ سعادته بهذا الحفل ، موجهاً التهنئة للطلاب المتفوقين المكرمين مؤكداً أن تفوق الأبناء يأتى نتاجاً لمجهود الأسرة ، فرغم ضغوط العمل إلا أن تفوق أبنائهم أكبر دليل على قدرتهم على النجاح فى حياتهم المهنية والشخصية ، كما أكد أيضاً على فخره بتفوق هؤلاء الطلاب مشجعاً إياهم على بذل مزيد من الجهد ليصلوا إلى أعلى المراكز العلمية ، متمنياً لهم التوفيق ودوام النجاح.

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ومن جانبه رحب الدكتورعبد الحكيم نور الدين برئيس الجامعة وجميع الحضور ، موجهاً الشكر للطلاب المتفوقين علي تميزهم ، والشكر أيضاً لآبائهم الذين هيئوا لهم البيئة الصالحة المناسبة للتفوق وتحقيق طموحهم ليصلوا بأبنائهم لهذا النجاح، كما قدم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفوزه فى الانتخابات الرئاسية ، مستعرضاً أيضاً أبرز أنشطة نادى أعضاء هيئة التدريس والتى يقدمها لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وخلال فعاليات الحفل قام الدكتور عبد الحكيم نور الدين بتقديم الدروع التذكارية لرئيس الجامعة ، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والأمين العام للجامعة ، كما تم تكريم الطلاب المتفوقين بالمراحل التعليمية المختلفة بواقع (٣) طلاب بشهادة البكالوريوس و(٥) طلاب بشهادة الثانوية العامة و (٥) طلاب بالشهادة الإعدادية و(٦) طلاب بالصف السادس الابتدائى وتسليمهم شهادات تقدير وجوائز.

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