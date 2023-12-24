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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بيطري الشرقية يضبط 90 عبوة دواء مخالفة في الزقازيق

صدى البلد

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لجميع الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشدداً على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، نوه اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركز ومدينة الزقازيق، وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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وقال مدير مديرية الطب البيطري إن الحملات التفتيشية قامت بالمرور على معرضين لبيع الأدوية البيطرية، وأسفرت عن ضبط 90 عبوة لـ 11 صنفا ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وتم تحرير محضرين بالمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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