التعليم والعمل بالشرقية تنظمان محاضرات لتفعيل مبادرة السلامة والصحة المهنية.. صور

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية انه تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ووزير العمل حسن محمد حسن شحاته نظمت مديرتي التربية والتعليم والعمل بالشرقية محاضرات تثقيفية موسعة لتفعيل مبادة السلامة والصحة المهنية داخل المنشات التعليمية للتوعية بالسلامة والصحة المهنية بمسرح مدرسة الزقازيق الثانوية العسكرية بحضور أحمد عبد الهادي مدير مديرية العمل بالشرقية ومحمد رمضان غريب وكيل مديرية التربية والتعليم بالشرقية والدكتور محمد محمدي ربيع مدير معهد السلامة والصحة المهنية بمؤسسة الثقافة العمالية ووكلاء الإدارات التعليمية ومدير الإدارات النوعية للعلاقات العامة والإعلام والجودة والتنمية المستدامة بالمديرية والإدارات التعليمية.

وأضاف المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية في كلمته أن من ضمن الأولويات الهامة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انها تسعي جاهدة لتوفير بيئة الأمن والسلامة والصحة المهنية داخل المنشات التعليمية لتوفير بيئة مدرسية سليمة وآمنة لأبنائنا الطلبة والعاملين بها والمترددين عليها من السادة أولياء أمور الطلاب.

وأشار "الرشيدي" أن الأمن والسلامة والصحة المهنية من أهم القواعد الأساسية لتوفير بيئة آمنة للتلاميذ والطلاب والمعلمين والإدارة المدرسية ليقوم كل منهم بأداء واجبه والتزاماته على اكمل وجه وعليه قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطط للوصول إلى مجتمع مدرسي يطبق تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة والصحة المهنية داخل المباني المدرسية والمنشات التعليمية بصورة محترفه وعلمية التزمت بها الإدارات التعليمية و المدارس بنوعيتها المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية عام وفني بتثقيف وتوجيه التلاميذ والطلاب حسب المراحل العمرية المختلفة وعقد المحاضرات والندوات التثقيفية للأمن والسلامة المدرسية كذلك وضع خطط إخلاء المنشات التعليمية من دواوين الإدارات التعليمية و المدارس في حالة حدوث كوارث و أزمات.

وقام المهندس محمد فؤاد الرشيدي واحمد عبد الهادي بتكريم فريقي العمل بمديرية التربية والتعليم والعمل لجهودهم المتميزة في إعداد وتنظيم فعاليات المبادرة.

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