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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للنهوض بمحصول القمح.. زراعة الشرقية تُنفذ مدرسة حقلية لمزارعي قرية بني أيوب

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

 

أضاف المحافظ أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين ، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

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وفي هذا السياق أشار المهندس حسين احمد طلعت وكيل وزارة الزراعة إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية ارشادية لمزارعي قرية بني أيوب التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبوحماد عن محصول القمح في حضور الدكتورة دينا عبد الله بمعهد بحوث القمح والمهندس هاني صلاح اخصائي القمح بالمديرية وعدد من المزارعين.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أنه خلال المدرسة الحقلية تم عرض التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح مثل طرق الري ومقاومة الأمراض كالأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهما وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد وكذلك مناقشه أهم التوصيات الفنية للنهوض به وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

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