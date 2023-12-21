عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"عمل الشرقية" تنظم ندوة للتوعية بأهم قضايا المرأة

صدى البلد

نظمت إدارة شئون المرأة ووحدة المساواة بين الجنسين بمديرية العمل بمحافظة الشرقية، ندوة للتوعية بمركز التدريب المهني بالنحال تحت عنوان: "القرارات الوزارية بشأن المهن المحظور تشغيل النساء بها" ، شارك بها 15 من المتدربات بأقسام التفصيل والخياطة ، والتبريد والتكييف بالمركز .

كما نظمت المديرية زيارة ميدانية تعليمية لـ 30 متدربة قسم التفصيل والحياكة بمركزي التدريب المهني بالنحال والصيادين لمصنع المصرية الكندية بالإشراف ، لتفقد خطوط الإنتاج والتعرف على مراحل التصنيع والتجهيز، والتعرف على أحدث النظم في صناعة الملابس ، والاستماع إلى شرح مفصل لطبيعة عمل كل قسم ، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتأهيل الشباب من الجنسين من خلال توفير برامج تدريب مهنى مناسبة والتنسيق والتعاون مع منشآت القطاع الخاص لتأهيل الشباب للحصول على فرص عمل لائقة .

وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتدريبهم وتأهيلهم من أجل التشغيل والحصول على فرص عمل لائقة من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة بالمحافظات ، وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال .

 وأضاف مدير المديرية أن الندوة حاضر بها وجية متى مدير عام الإدارة العامة لبحوث العمالة ورئيس الأمانة الفنية لوحدة المساواة بالمديرية ، وحنان حسن موجه فني وعضو وحدة المساواة ، والتى تناولت عدة محاور منها : التعريف بشروط تنظيم ظروف العمل بصورة أفضل للمرأة العاملة والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والحرص على أن تعامل معاملة تتفق مع طبيعتها ، والتأكيد على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة مع مراعاة طبيعة المرأة ، والمساواة في الحقوق ، وشرح القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2021 والمقارنة بينهما (المهن المحظور تشغيل النساء بها) ، والقرار الوزاري رقم 44 لسنة 2021 بشأن الأعمال والأحوال التي لا يجوز تشغيل النساء بها .

 كما تم حوار مفتوح مع المشاركين بالندوة للرد على الإستفسارات المرتبطة بموضوع الندوة وتقديم الحلول لمواجهتها .

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف كهربا بعد 10 أيام.. نجم الزمالك السابق يصدم جماهير الأهلي| فيديو

سقوط جديد لسعر كيلو البصل بالأسواق .. وهؤلاء أبرياء من الأزمة الحالية

لو كنت قليل الحيلة ردد 6 كلمات ينصرك الله ويفتحها عليك فتحا عجيبا

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

الغرامة كاملة وإلغاء الفوائد.. ميدو: كان على إدارة الزمالك قبول عرض كهربا

فيوتشر يصدم الأهلي بشأن انتقال عمر كمال عبدالواحد

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

سعر الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة للمقبلين على الزواج

ترشيحاتنا

وزير الخارجية البريطاني: دور مصر عظيم في إيصال المساعدات إلى غزة

لبنان.. حزب الله يطلق وابل من الصوارخ على مواقع إسرائيلية حدودية

إصابة مباشرة لسيارة في الجليل الأعلى بعد إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

جهود مكثفة لكشف أسباب إصابة 38 تلميذا ومعلما باختناق في مدرسة بقنا

وزير الخارجية البريطاني: لا أقبل بوجود معايير مزدوجة بالمقارنة بين أوكرانيا وغزة

وزير الخارجية: نستمر فى التعاون مع شركائنا لتوفير حرية الملاحة بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عواصف رملية تضرب القاهرة.. نصائح هامة لمرضى الحساسية

أزمة السكر انتهت.. ماذا فعلت وزارة التموين لتخفيف أوجاع المواطن

فستان جريء.. مي عمر تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

ولا أغرب .. مقطع فيديو يثير الجدل لحيوان يوقف السيارات طلبًا للمساعدة

فيديو

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

مقطع فيديو مؤثر لعجوز فلسطينية ينفطر له القلوب.. شاهد ماذا قالت

حصاد 2023 .. عام انتخابات الرئاسة الحاسمة في ثلاث قارات |فيديوجراف

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ