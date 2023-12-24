ولادنا بتموت.. تامر أمين ينفعل على الهواء بسبب احتفالات بالكريسماس

انفعل الإعلامي تامر أمين، على الهواء بسبب احتفالات البعض بالكريسماس، معقبا: "انتوا مع مين؟".

وأضاف الإعلامي تامر أمين، خلال تقديمة برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، "ولادنا بتموت وإنتوا بتحتفلوا"، موضحا "العالم يحتفل بالكريسماس وأهالي فلسطين يعانون ويلات الحروب والقتل الغاشم".

وتابع "عندما تتحدث مع أهالينا في فلسطين سواء في الضفة الغربية أو غزة تستحي أن تقول له كل سنة وأنت طيب، لأنه في الحقيقة غير طيب، وتستحي أن تقول له سنة سعيدة لأنها في الحقيقة سنة كبيسة، وتستحي أن تقول له عيد ميلاد مجيد وسعيد، لأنه غير سعيد".