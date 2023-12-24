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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2.5 طن دقيق وسكر قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذا لتوجيهات محافظ الشرقية قامت مديرية التموين بشن حملة مكبرة الرقابة التموينيه بالمديرية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقس كبير مفتشي المديرية واحمد عبده سعد المفتش بالمديريه ومحمد اسامه رئيس الرقابة باولاد صقر بناحية تلراك اولاد صقر ، وذلك بناء على المعلومات الواردة إلى مديرية التموين والتي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المخصص للمخابز البلدية وكذا قيامه بتجميع كميات كبيرة من السلع التموينية من السكر والزيت التمويني.

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وبالتفتيش داخل المخازن الخاصة بالمشكو فيه تم ضبط طن ونصف دقيق بلدي من انتاج مطاحن شرق الدلتا وكذا طن وعشرون كيلو من السكر التمويني ، وكذا 47 كرتونة زيت تموين و تم مصادرة المضبوطات ونقلها بواسطة سيارات نقل خاصة إلى مقر فرع جملة اولاد صقر وتم عمل المحضر اللازم حيال صاحب المخزن ، و عرض المحضر علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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