عمرو عبد العزيز: اتضحك عليا في فيلم.. ولو رجع بيا الزمن كنت هتجوز بدري

قال الفنان عمرو عبد العزيز، إنه ندم عن أحد أعماله الفنية، معقبا: "اتضحك عليا في فيلم بسبب أن الورق اللي جالي كان غير اللي اتصور خالص و مبحبش الفيلم بالرغم أن كواليسه كانت جميله جدا".

وأوضح "عبد العزيز"، خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على شاشة سي بي سي، أنه يشعر بالندم بسبب أنه لم ينجب في وقت مبكر، قائلا: "لو رجع بيا الزمن كنت هتجوز بدري".

موقف مع إحدى زميلاته

و روى "عبد العزيز"، موقفا كوميديا مع احدي زميلاته كانت في لقاء جواز صالونات و بعد نزولها مع هذا الشخص و طلب الأكل قام بفصل حساب كل منهما.