عمرو عبد العزيز: بخاف من المرض.. واعتذرت لواحدة قبل كده لهذا السبب

كشف الفنان عمرو عبد العزيز، عن أكثر مخاوفه وهو المرض، مضيفا أن الصراحة هي أكثر صفه يحبها في الأشخاص الذين يتعامل معها.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقائه ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا المذاع على شاشة سي بي سي، أنه يتميز بطيبه قلب زائدة.

ظلمت ناس مرتين واعتذرت لهم

ولفت، إلى أنه ظلم أشخاص مرتين و اعتذر فيهم، كاشفا ان المرة الأولى كانت قصة حب، معقبا: "كلمت البنت واعتذرتلها لأني حلمت بيها و كانت عملالي بلوك و طلبت من صاحبتها تكلمها تشيل البلوك عشان أعتذرلها".

وتابع، أن الموقف الثاني الذي قام فيه بظلم شخص هو ظن سوء به و لم يكن في محله، و بعدها قام بالاعتذار له أيضا.