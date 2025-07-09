سر رفض أحمد عامر هيصدمك.. عمر كمال وحكاية العمرة و"العتاولة"

نشر الفنان عمر كمال تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يكشف من خلاله سرا عن الفنان الراحل أحمد عامر.

وقال عمر كمال : من باب اذكروا محاسن موتاكم، هحكي موقف عن النقي النضيف المحترم أحمد عامر، رمضان اللي فات مسلسل العتاولة طلبوا أحمد عامر يعمل أغنية داخل المسلسل، وكانوا طالبينه بالاسم يعنى مش رايح بدال حد أو مزنوقين في مطرب شعبي فجابوه لا المشهد كله معمول عشانه.

وأوضح عمر كمال : يوم تصوير المسلسل كان يوم سفره للعمرة.. ورفض المسلسل مع إن ده كانت هتبقى أول فرصة ليه للظهور في التلفزيون للناس كلها، وكانت فرصة ظهور كبيرة في مسلسل كبير بيشوفه الوطن العربى كله، لكن أحمد رفض الفرصة وكان ممكن يأجل العمرة يوم أو يومين لكنه قال مش هأجل معادي مع ربنا، هما عاوزين يستنوا لما أرجع ماشى لكن أنا مش هأجل العمرة بتاعتى ألف رحمة ونور عليك يا أحمد.

https://youtube.com/shorts/ehbbCSb5Mkc