إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على صحراوي البحيرة

أصيب منذ قليل، 5 أشخاص بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي ( القاهرة ـ الإسكندرية)، بالكيلو 110 بنطاق محافظة البحيرة.

وتم نقل المصابين لمستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء محمود هويدي مدير أمن البحيرة ، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالكيلو 110 بالطريق الصحراوي.

وعلي الفور انتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين حدوث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون التخصصي.

والمصابين هم كلا من:" نصر الله الصافي، 60 عاما، امال عبد المولى عمار، 43 عاما، فوزية فريد طنطاوي، 65 عاما، سما محمد رضا، 4 سنوات، محمد حميدة عبد الكريم، 37 عاما"، وجميعهم مقيمين بحوش عيسي وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

حرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.