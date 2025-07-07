انتخابات مجلس الشيوخ .. تقدم 19 مرشحا لخوض الانتخابات في البحيرة

شهد اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025 بمحافظة البحيرة، تلقي 3 طلبات من مرشحين تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات بمقر لجنة الانتخابات العامة ومقرها محكمة دمنهور الابتدائية، ليصبح عدد المتقدمين حتي 19 مرشحا.

وتقدم اليوم الإثنين، كلا من: " أحمد أبو الخير برجل، مركز كفر الدوار، جاسر فاروق، مركز كفر الدوار، مني شاكر خالد، مركز كوم حمادة".

انتخابات مجلس الشيوخ

ويستمر تلقي الأوراق لمدة ستة أيام، لينتهي يوم الخميس الموافق 10 يوليو، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بمحيط محكمة دمنهور الابتدائية.

يأتي هذا الإعلان تماشياً مع الجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ على مرحلة واحدة. ومن المقرر أن يتم التصويت للمصريين بالخارج يومي 1 و 2 أغسطس المقبل، بينما سيُجرى الاقتراع داخل مصر يومي 4 و 5 أغسطس.

أسماء مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ

وشهدت محكمة دمنهور الابتدائية، تلقى طلبات الترشح من 16

مرشحا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الشهر المقبل وفق اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، وهم كلامن:

السيد القفاص، عن حزب مستقبل وطن رمز المسدس ، محمد وجيه خالد عن حزب مستقبل وطن.

أحمد الفيشاوى عن مستقبل وطن.

الدكتور عمرو الشلمة عن حزب مستقبل وطن ، سامح صالح عن حزب حماة الوطن ، محمود يوسف لطيف عن حزب الجبهة الوطنية.

الدكتور أسامة العريان مستقل.

الدكتور بهلول لمنفي ، كمال الخضرجي ، صفاء عربي ، محمد السعيد المصرى وشهرته محمد المصرى أبو حمص حزب العدل رمز الحصان ، محمد علي حسن الفقي، مركز الدلنجات ، الدكتور محمد صلاح خليفة عن حزب النور مركز حوش عيسي ، شعبان جلال شعبان قضب مركز الدلنجات.

راجح الليثي متوكل راجح مركز أبو المطامير ، منشاوي غانم محمد جابر، رشيد ، أحمد أبو الخير برجل مركز كفر الدوار ، جاسر فاروق مركز كفر الدوار، مني شاكر خالد مركز كوم حمادة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر الجدول الزمني التفصيلي لانتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان" والذي يغطي جميع المراحل بدءًا من فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج النهائية.

مراحل الترشح والدعاية الانتخابية، حيث يبدأ تلقي وفحص طلبات المترشحين، السبت 5 يوليو الحالي ويستمر حتى الخميس 10 يوليو، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، باستثناء اليوم الأخير حيث ينتهي العمل في تمام الثانية ظهرًا، ثم يتم إعلان ونشر أسماء المرشحين ورموزهم

وعقب ذلك تبدأ مرحلة الطعون، وستفصل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الطعون خلال الفترة من 14 إلى 16 يوليو، ثم يتم إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء الدعاية الانتخابية: سيكون في 18 يوليو،و آخر موعد للتنازل عن الترشح: يوم الأحد 20 يوليو، وبدء فترة الصمت الانتخابي: في 31 يوليو.

يبدأ تصويت المصريين بالخارج: يومي الجمعة والسبت 1 و2 أغسطس المقبل، ثم التصويت داخل مصر: يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتم إعلان النتيجة النهائية في الجريدة الرسمية يوم 12 أغسطس.