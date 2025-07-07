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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة: جاهزون لانتخابات مجلس الشيوخ.. ونعمل على توفير أقصى درجات الأمان والتيسير للناخبين

الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة
الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة
أ ش أ

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية استعدادًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها داخل الجمهورية يومي 4 و5 أغسطس المقبل، مشددة على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لضمان توفير أقصى درجات الأمان والتنظيم داخل وخارج اللجان الانتخابية، وتقديم التيسيرات اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.


جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا موسعًا بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية ورؤساء الوحدات المحلية، لمتابعة خطة الاستعداد للانتخابات وتقييم جاهزية المقار الانتخابية، مع التأكيد على توفير الدعم اللوجستي والفني اللازم لضمان تنظيم عملية انتخابية مشرفة.


وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للاستعدادات، حيث تم تجهيز 628 مركزًا انتخابيًا يضم 633 لجنة فرعية، موزعة على 18 قسمًا ومركزًا إداريًا، لاستقبال 4 ملايين و351 ألفًا و751 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت.


وشددت محافظ البحيرة على ضرورة توفير جميع التجهيزات والخدمات داخل المقرات الانتخابية لتيسير المشاركة على المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، موجهه بعمل مظلات وتخصيص أماكن انتظار مناسبة، مع إتاحة أولوية الدخول لكبار السن وذوي الهمم ، بالإضافة إلى تجهيز كرسي متحرك بكل لجنة لخدمتهم.


كما وجهت الوحدات المحلية برفع أي إشغالات من الطرق المؤدية إلى اللجان، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس والمراكز الانتخابية لتوفير بيئة لائقة وآمنة للناخبين.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية توفير مولدات كهرباء ومحولات بديلة داخل المقار الانتخابية، لضمان استمرارية العملية الانتخابية دون أي انقطاع أو أعطال فنية قد تعيق سير التصويت، مع التشديد على مراجعة وسائل السلامة المهنية والتأكد من توافر طفايات الحريق وصلاحيتها داخل المدارس والمقار الانتخابية.


ووجهت محافظ البحيرة بضرورة التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية من الصحة والتربية والتعليم والإسعاف والشباب والرياضة والازهر والزراعة والمجلس القومى للمرأة، وكذلك العمل على تجهيز كل لجنة انتخابية بخط تليفون أرضي فعال، بما يسهم في تسهيل التواصل وسرعة التعامل مع أي طارئ، مشدده على أهمية ربط غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، وذلك لضمان سرعة تلقي الشكاوى أو البلاغات من المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري.


وأكدت محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتحفيز المواطنين على المشاركة في الانتخابات، باعتبار أن المشاركة الإيجابية تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية، وتعبر عن وعي المواطن بحقوقه وواجباته تجاه الوطن ، موجهه بتأجيل اي امتحانات للدور الثاني قد تتعارض مع مواعيد التصويت.


وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على ان محافظة البحيرة على مسافة واحدة من جميع المرشحين، والالتزام التام بالحيادية والشفافية في تقديم الخدمات لجميع المواطنين، وضمان تيسير الإجراءات لهم دون تمييز.


وناشدت محافظ البحيرة جموع المواطنين بضرورة المشاركة الفعالة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدة على ان انتخابات مجلس الشيوخ تمثل استحقاقًا دستوريًا هامًا، وفرصة للتعبير عن الإرادة الشعبية في اختيار من يمثلهم، والمساهمة في دعم مسيرة البناء والتنمية وترسيخ أسس دولة القانون والمؤسسات .

الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة انتخابات مجلس الشيوخ المقار الانتخابية

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