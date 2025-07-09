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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الرؤوس السوداء.. كيفية التخلص منها دون إيذاء البشرة

الرؤوس السوداء.. كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك؟
الرؤوس السوداء.. كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك؟
أسماء عبد الحفيظ

الرؤوس السوداء كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك؟.. يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الرؤوس السوداء وهي ليست مجرد شوائب مزعجة، بل تعكس انسداد المسام وتراكم الدهون والشوائب تحت الجلد، خصوصًا في منطقة الأنف والذقن، لكن التعامل الخاطئ معها قد يزيد الوضع سوءًا

الرؤوس السوداء كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك؟

تقدم خبيرة التجميل مني صابر طريق مبتكرة فى التخلص من الرؤوس السوداء.

الرؤوس السوداء كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك؟

 ابتعد عن الضغط بيديك

الضغط على الرؤوس السوداء بالأظافر قد يؤدي لندبات دائمة والتهابات. الحل الأفضل هو تنظيف البشرة أولًا بالبخار، ثم استخدام أدوات مخصصة معقّمة لإزالتها بلطف.

الرؤوس السوداء كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك؟

روتين يومي فعّال

استخدمي غسولًا مناسبًا لنوع بشرتك يحتوي على حمض الساليسيليك، فهو ينظف المسام بعمق ويمنع انسدادها. كذلك، تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا يساعد في التخلص من الخلايا الميتة.

أقنعة طبيعية

أقنعة الطين أو الفحم المنشط فعالة في امتصاص الزيوت الزائدة وتنقية البشرة، جربي أيضًا قناع العسل والقرفة كمضاد طبيعي للبكتيريا.

الرؤوس السوداء انسداد المسام وتراكم الدهون الرؤوس السوداء كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك

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الرؤوس السوداء.. كيفية التخلص منها دون إيذاء البشرة

الرؤوس السوداء.. كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك؟
الرؤوس السوداء.. كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك؟
الرؤوس السوداء.. كيف تتخلص منها دون إيذاء بشرتك؟

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