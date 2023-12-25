عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور غريب لشجرة عيد الميلاد في الفضاء

صدى البلد

يتمتع الكون بعرضه الاحتفالي الخاص على شكل NGC 2264، والمعروف أيضًا باسم "مجموعة شجرة عيد الميلاد" أو "شجرة عيد الميلاد الكونية".

 تقع هذه الأعجوبة السماوية على بعد حوالي 2500 سنة ضوئية في مجرة ​​درب التبانة ، وهي عبارة عن مجموعة من النجوم الشابة. تشكل هذه النجوم، التي تتراوح أعمارها بين مليون وخمسة ملايين سنة، لوحة كونية تذكرنا بشجرة عيد الميلاد.

txt

لأول مرة.. رائد فضاء ياباني يستعد للهبوط على سطح القمر بمساعدة أمريكا

txt

سحب دخان داكنة تغطي فضاء مدينة خان يونس

ووفقا لموقع “إيرث” في هذا العنقود الكوني ، تقع النجوم ذات الأحجام المختلفة، بعضها صغير الحجم، تبلغ كتلته أقل من عُشر كتلة الشمس، بينما يكون بعضها الآخر أكبر حجمًا، وتصل كتلته إلى سبعة أضعاف كتلة شمسنا.

تم التقاط الأشعة السينية الخاصة بها بواسطة مرصد شاندرا للأشعة السينية التابع لناسا. تضيف هذه الأشعة السينية، التي تضئ في النسخة المتحركة من الصورة، جودة ديناميكية إلى منظر شجرة عيد الميلاد الكونية.

استكمالًا لبيانات تشاندرا، تساهم الملاحظات البصرية من تلسكوب WIYN البالغ طوله 0.9 متر التابع لمؤسسة العلوم الوطنية والموجود في Kitt Peak في لوحة ألوان الصورة.

تسلط هذه الملاحظات الضوء على غاز السديم باللون الأخضر، على غرار إبر الصنوبر في شجرة عيد الميلاد.

بالإضافة إلى ذلك، تكشف بيانات الأشعة تحت الحمراء المستمدة من مسح Two Micron All Sky Survey عن نجوم المقدمة والخلفية بلون أبيض متباين.

لتحقيق المظهر المرغوب لشجرة عيد الميلاد، تم تدوير الصورة حوالي 160 درجة في اتجاه عقارب الساعة من الاتجاه الفلكي القياسي. 

تتميز النجوم الموجودة داخل NGC 2264 بطبيعتها المتقلبة. لتعرضهم لتوهجات شديدة في الأشعة السينية وتغيرات أخرى عبر أنواع مختلفة من الضوء.

​​درب التبانة احتفال استكشاف التقاط صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

كان مصمم .. اعترافات صادمة لفتاة ضحية سائق الهرم

تشابه الأسماء أنهى حياته| قصة مأساوية لعريس الخانكة.. مات بعد زواجه بـ 25 يوما

رؤية جديدة لتخفيف الأحمال| هذا ما تفعله الحكومة الفترة القادمة.. وموعد انتهاء قطع التيار

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير .. تفاصيل

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

ترشيحاتنا

إصابة 27 جنديا إسرائيليا خلال معارك أمس في غزة

السوبر المصري.. عودة موديست وكوكا إلى تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا

البابا تواضروس يهنئ بطريرك الروم الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد

تسيطر عليه حماس.. ما هو محور "فيلادلفيا" الذي تريد إسرائيل احتلاله؟

حكاية الزوج المرعب أمام محكمة الأسرة.. زوجته: بيمشي وهو نايم.. وأولاده: بيخوفنا زي الزومبي

إيرادات النفط في العراق خلال نوفمبر الماضي تتعدى 8 مليارات دولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيمان العاصي بإطلالة مثيرة للجدل في أحدث ظهور| شاهد

كارثة غذائية.. لا تتناول الفشار بهذه الطريقة

في عيد ميلادها… أسرار غير متوقعة وراء أناقة هنا شيحة

طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بـ فيديو صادم

فيديو

بسبب المخدرات.. تفاصيل القبض على رئيس نادي الوداد المغربي

ممكن أكون زوجة ثانية وأغفر الخيانة بشرط.. تصريحات جريئة للفنانة ميساء مغربي

تهويل أم خطر حقيقي.. تطورات متحور كورونا الجديد والصحة تكشف التفاصيل

حاتم صلاح يوجه رسالة لـ رامي إمام بسب "أبو نسب" |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ